Mit Bjarne Mädel : Die kleine Maus „Skibbie“ kommt als Charity-Hörspiel

Schauspieler Bjarne Mädel spricht für das Charity-Hörspiel «Skibbie». In dem Hörspiel erlebt eine kleine Maus große Abenteuer in Hamburg-Barmbek. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Hamburg Für den Norddeutschen Christopher Reit ist das Hörspiel um die kleine Maus Skibbie ein Herzensprojekt. Die Geschichte hat er zunächst nur für seine Cousine geschrieben. Nun ist daraus ein Hörspiel geworden. Sprecher waren 48 Kinder und mehrere Promis.

Die Einnahmen gehen komplett an zwei Kinderhilfsprojekte in Hamburg. Vom 16. September an wird das etwa zweistündige Hörspiel als CD verkauft und kann in Streamingportalen angehört werden.