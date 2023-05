Bundesliga DFL-Geschäftsführer befürworten Partnerschaft mit Investor

Vor der Abstimmung der 36 Profivereine auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 24. Mai soll das in den vergangenen Monaten erarbeitete Konzept bei zwei Gesprächsrunden mit den Club-Vertretern am 12. und 15. Mai ausführlich diskutiert und die Angebote der möglichen strategischen Partner vorgestellt werden. Von ursprünglich sechs Bewerbern sind laut Hellmann vier übrig geblieben.