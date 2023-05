VAR-Diskussion DFB-Vizepräsident skeptisch bei Trainer-Challenge

Er plädierte für eine Beibehaltung der derzeitigen Abläufe. „Ich glaube, es macht immer Sinn, erstmal das ganze System zu durchdenken“, sagte Zimmermann. Nach seiner Rechnung habe es am vergangenen Wochenende in drei Ligen im Schnitt pro Spiel circa 150 Entscheidungen gegeben, was eine Summe von rund 5000 Entscheidungen ergebe. „Und es wurde ein Wochenende lang über eine Entscheidung diskutiert. Wenn ich die Verhältnismäßigkeit sehe, dann hat das System wohl funktioniert und nur in einem einzigen Fall nicht“, argumentierte Zimmermann.