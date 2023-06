Fußball DFB-Pokalfinale: Polizei mit rund 1400 Kräften im Einsatz

Die Berliner Polizei wird nach jetzigem Stand mit rund 1400 Kräften im Einsatz sein. Die genaue Zahl wird erst am Samstag feststehen. Kräfte aus anderen Bundesländern sind nicht darunter. Jedem Finalisten wurden 23.700 Tickets zur Verfügung gestellt. Die Eintracht erwartet, dass bis zu 60.000 ihres reisefreudigen Anhangs in die Hauptstadt kommen. Auch die Sachsen rechnen mit Mitreisenden ohne Tickets für das Spiel. Aktuelle Erkenntnisse über größere Zusammenkünfte der Fans in der Hauptstadt, abgesehen von den jeweiligen Fanfesten am Hammarskjöldplatz (Leipzig) und Breitscheidplatz (Frankfurt), liegen der Polizei zurzeit nicht vor.