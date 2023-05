DFB-Pokal DFB-Pokal-Finale: VfL Wolfsburg von Freiburg gefordert

Vor der Rekordkulisse im Rhein-Energie-Stadion können die Fußballerinnen aus Niedersachsen den Cup um neunten Mal hintereinander in die Höhe stemmen - aber Freiburg macht sich durchaus Hoffnungen auf eine Überraschung. Schließlich hatte so etwas Eintracht Frankfurt am vergangenen Sonntag vorgemacht: Mit einem 4:0-Sieg rissen die Gastgeberinnen den VfL aus allen Meisterträumen.