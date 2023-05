Zwischenbilanz DFB: Frauenfußball „in den Köpfen angekommen“

„Die EM hat uns absolut in die Karten gespielt und Dynamik hineingebracht“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf bei der Pressekonferenz in Frankfurt/Main mit Blick auf die größere Sichtbarkeit seit dem erfolgreichen Turnier 2022 in England. Die WM im Sommer in Australien und Neuseeland werde dazu beitragen, „dass wir mit unserer Strategie weiter vorankommen“. Allerdings gibt es für das Turnier immer noch keine Einigung im Rechte-Poker zwischen dem Weltverband FIFA und deutschen TV-Sendern wie ARD und ZDF.