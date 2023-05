Kanu Deutscher Verband lässt keine Russen bei WM zu

„Nach intensiven Prüfungen der Austragungsstätten sind wir zusammen mit den Ausrichtern zu der Erkenntnis gekommen, dass wir die Sicherheit der Veranstaltungen nicht gewährleisten können, wenn wir russische und belarussische Sportlerinnen und Sportler, in welcher Form auch immer, zulassen würden“, schrieb das DKV-Präsidium in einem Brief an den Weltverband ICF.