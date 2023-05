Länderspiele Deutsche Volleyball-Frauen verlieren Testspiel gegen Ukraine

Im Jahr der Heim-EM in Düsseldorf im August und dem olympischen Qualifikationsturnier in Polen ab Mitte September war es eine erste Standortbestimmung für das Team um Kapitänin Anna Pogany. Mit einer Spendenaktion unterstützt der Deutsche Volleyball-Verband den ukrainischen Verband, der auch unter dem russischen Krieg in der Ukraine leidet.