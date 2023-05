Warnstreiks Demo von Unimedizin-Beschäftigten: Verhandlungstermin steht

Noch vor dem Ende des Warnstreiks an der Universitätsmedizin Mainz haben die Tarifparteien einen neuen Verhandlungstermin vereinbart. Die Gespräche sind für den 30. Mai vorgesehen, wie die Unimedizin und die Gewerkschaft Verdi am Freitag mitteilten. Am Vormittag hatten rund 900 nicht-ärztliche Beschäftigte des größten Krankenhauses von Rheinland-Pfalz ihrem Ärger Luft gemacht und mit Trillerpfeifen lautstark für mehr Geld protestiert. Der Demozug zog sich vom Klinikgelände aus durch die Innenstadt, vorbei am Wissenschaftsministerium und wieder zurück.