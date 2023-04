28. Spieltag Debatten über Coach bei Hertha - Schalkes Sieg und Sorgen

Von seiner Mannschaft hängen gelassen fühlt sich Schwarz selbst nicht. „Ich fühle mich nicht im Stich gelassen“, sagte er. „Wir haben einfach in der Summe heute zu viele Fehler gemacht.“ Die Verantwortung für den ganz bitteren Auftritt seiner Mannschaft nahm er auf sich und sagte zudem: „Ich weiß, was wir im Trainerteam investieren jeden Tag. Was wir an Arbeit abliefern und leider siehst du es nicht am Ergebnis. Das ist frustrierend.“