Rätselhafte Krankheit Das ist bisher über Long Covid bekannt

Von Long Covid abzugrenzen sei nach Definition der WHO das Post-Covid-Syndrom. „Hier haben Sie noch drei Monate nach der Erkrankung Symptome, die auf eine Corona-Infektion zurückzuführen sind und die Sie im Alltag einschränken“, erläutert Scheibenbogen. „Menschen, die nach zwei Monaten genesen sind, fallen also nicht in diese Kategorie.“