Serie A Dank Lazios Niederlage: Neapel kann mit Sieg Meister werden

Mailand/Neapel · Der SSC Neapel kann an diesem Sonntag mit einem Sieg über US Salernitana den vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft in der Serie A perfekt machen.

30.04.2023, 14:36 Uhr

Lautaro Martinez (r) läutete mit seinem Treffer zum 1:1-Ausgleich Inters Aufholjagd gegen Lazio ein. Foto: Antonio Calanni/AP/dpa

Weil Verfolger Lazio Rom am frühen Sonntagnachmittag 1:3 bei Inter Mailand verlor, reicht Napoli im Heimspiel gegen Salernitana (15.00 Uhr) ein Sieg zur großen Fußball-Titelparty. Die Römer waren zwar mit 1:0 in Führung gegangen, dann aber drehte Inter die Partie. Der deutsche Nationalspieler Robin Gosens erzielte den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 in der 83. Minute. In Neapel war bereits alles angerichtet für die große Meistersause. Um möglichst ohne Zwischenfälle feiern zu können, waren große Teile der Innenstadt für den Verkehr gesperrt worden, rund 2500 Polizisten und Sicherheitskräfte waren im Einsatz. Nun muss das Team von Coach Luciano Spalletti nur noch gewinnen. © dpa-infocom, dpa:230430-99-507760/2

(dpa)