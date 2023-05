Tischtennis Dang Qiu verliert WM-Achtelfinale gegen Weltmeister

Das erste Duell zwischen Dang Qiu und Fan Zhendong verlief lange Zeit nicht so einseitig, wie es das Endergebnis aussagt. Den ersten Satz verlor der deutsche Meister erst in der Verlängerung mit 10:12. Den dritten Durchgang gab er nach einer 8:6-Führung noch mit 8:11 her. Der letzte Satz ging daraufhin deutlich mit 5:11 verloren.