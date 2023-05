Turnier in Südafrika Dang Qiu erreicht dritte Runde der Tischtennis-WM

Der 26-Jährige von Borussia Düsseldorf besiegte Sathiyan Gnanasekaran aus Indien in 4:0 Sätzen und zog dadurch genau wie Patrick Franziska (1. FC Saarbrücken), Ruwen Filus (TTC Fulda-Maberzell) und bereits am Vorabend auch Dimitrij Ovtcharov (TTC Neu-Ulm) in die dritte Runde ein.