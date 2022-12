Kabinettsbeschluss : Corona-Impfungen im neuen Jahr in Praxen

Corona-Impfungen im neuen Jahr in Praxen

Berlin Der Bund beendet Ende dieses Jahres seine Mitfinanzierung der regionalen Impfzentren. Niedergelassene Ärzte und Apotheken sollen die Corona-Impfungen daher vollständig übernehmen.

Die Corona-Impfungen in Deutschland sollen im neuen Jahr in die reguläre Gesundheitsversorgung übergehen. Angesichts hoher Impfquoten und abnehmender Nachfrage seien die niedergelassenen Ärzte und Apotheken in der Lage, die Impfungen zu übernehmen, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD).