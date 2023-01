Pandemie : Corona-Arbeitschutzverordnung soll Anfang Februar fallen

Arbeitsminister Hubertus Heil will das Ende der Vorgaben zum Schutz vor Corona am Arbeitsplatz vorziehen. Foto: Fabian Sommer/dpa

Berlin Die Pflicht für Firmen zum Angebot von Tests und Heimarbeit gilt schon länger nicht mehr. Aktuell müssen Arbeitgeber im Rahmen eines Hygienekonzepts noch Homeoffice- und Testangebote für Beschäftigte prüfen.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will die Vorgaben zum Schutz vor einer Corona-Ansteckung am Arbeitsplatz bereits am 2. Februar und damit zwei Monate früher als vorgesehen beenden. Das geht aus einem Referentenentwurf des Ministeriums für eine Verordnung hervor, der am Donnerstag in Berlin bekannt wurde.