Legalisierung steht bevor Cannabis: Wie kann man etwas sicherer kiffen?

Denn auch Cannabis kann schimmeln. Das erkennt man zum Beispiel an einem weiß-gräulichen Belag, der an Spinnweben erinnert, so die „Drug Scouts“. Oder daran, dass sich die Blüten bräunlich-schwarz verfärbt haben. Ist das der Fall, sollte man aus dem Gras keinen Joint mehr rollen - es kann zu Vergiftungen oder Atemwegserkrankungen kommen.