Bundesliga BVB hofft auf Comeback von Bellingham

„Wir brauchen noch ein wenig Zeit. Und die wird hoffentlich für ihn sprechen“, kommentierte Kehl mit Verweis auf die Fortschritte des 19 Jahre alten Mittelfeldspielers in individuellen Einheiten. „Ich kann schon vorwegnehmen, dass er auf jeden Fall dabei sein wird - in welcher Rolle werden wir sehen. Er wird ein Teil dieser Mannschaft sein, weil er sich das nach so vielen überragenden Leistungen mehr als verdient hat“, fügte der Sportdirektor hinzu.