Bundesliga BVB beim VfB in Zugzwang - Süle-Ausfall droht

Der 2:1-Erfolg am vergangenen Spieltag über Verfolger Union Berlin stimmt Terzic für die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Tabellen-16. VfB Stuttgart zuversichtlich. Bei zwei Punkten Rückstand auf die Bayern erwartet er einen Sieg: „Wir wollen einfach weniger reden, sondern mehr zeigen. Es geht darum, dass man die Ausgangspostion nutzt und wir sehr hungrig in die letzten sieben Spiele gehen, um am Ende gemeinsam eine tolle Geschichte zu erleben.“