Nationalmannschaft Bundestrainer Flick erwartet starkes Neuer-Comeback

Der Kapitän des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München arbeitet nach seinem Beinbruch in der Reha an seinem Comeback. „Bei Manu läuft es gut. Wir haben uns in München beim Spiel Bayern gegen Leipzig kurz getroffen. Er ist jetzt schon ein bisschen früher dran als ursprünglich erwartet“, berichtete Flick (58).