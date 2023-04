27. Spieltag Brechstange hilft: Bayern fehlt in Freiburg die Leichtigkeit

Sein Trainer war in Gedanken schon bei den bevorstehenden Prüfungen im Bundesliga-Titelkampf und der Königsklasse. „Es kommen jetzt nur noch gefühlte Pokalspiele. Das wird sich in den kommenden Wochen nicht mehr ändern“, sagte Tuchel. Für den Nachfolger von Julian Nagelsmann war die Partie in Freiburg die erste in der Fremde. Zuvor hatte Tuchel daheim mit 4:2 seine Premiere gegen Borussia Dortmund siegreich gestalten können und anschließend eben gegen den Sport-Club verloren. Er habe „Leidenschaft, Herz und Spirit“ gesehen, sagte Tuchel am Samstag.