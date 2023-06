Medizin Blutkonserven könnten im Sommer wieder knapp werden

Beim Weltblutspendetag an diesem Mittwoch (14. Juni) will die Branche auf den drohenden Mangel bei lebensrettenden Blutprodukten für Unfallopfer und Krebspatienten aufmerksam machen. Das Problem sei, dass die Spendebereitschaft in Deutschland insgesamt sinkt. Vor allem junge Menschen seien schwer zu erreichen, sagen Fachleute.