League of Legends Bilibili rückt in rein chinesisches Finale des MSI vor

BLG geht nun in ein rein chinesisches Finale gegen JD Gaming, das zuvor souverän durch die Upper Bracket des Turniers marschierte. BLG gilt als Zweitplatzierter in der chinesischen Liga LPL als Underdog in dem Aufeinandertreffen. Im vorherigen Aufeinandertreffen der beiden Teams in der zweiten Runde der Upper Bracket hatte JDG klar mit 3:0 gewonnen.