Studie : Bildschirmzeit von Kindern in Pandemie gestiegen

Bildschirmzeit von Kindern in Pandemie gestiegen

New York Fernsehen, Smartphone, Spielen an PC und Konsole: Kinder und Jugendliche haben häufigen Umgang mit digitalen Medien. Besonders während der Pandemie hat der Konsum noch einmal deutlich zugenommen.

Am höchsten sei der Anstieg bei den 12- bis 18-Jährigen und bei Computern und Geräten, die in der Hand gehalten werden wie Handys, gewesen. In das Gesamtergebnis floss aber auch die Zeit ein, die etwa mit Fernsehen oder Videospielen verbracht wurde.