2. Liga Bielefeld-Kapitän äußert nach Fan-Krawallen Selbstkritik

An eine Chance auf den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga für die Arminia glaubt Klos vor dem Rückspiel in Bielefeld am Dienstag nicht mehr. „Das Ding ist durch“, sagte er. „Ich kann mich nicht vor diese Mannschaft stellen.“ Nach der Leistung im Saison-Endspurt, als die Arminia sich lediglich in die Relegation retten konnte, müsse er der „Mannschaft den Charakter absprechen. Gute Fußballer machen keine gute Mannschaft“, sagte Klos.