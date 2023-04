Bundesliga Bericht: Reus bleibt ein weiteres Jahr in Dortmund

Reus, der in dieser Saison acht Pflichtspiel-Treffer erzielte und sieben vorbereitete, hatte in den wichtigen Spielen bei Bayern München (2:4) und im DFB-Pokal bei RB Leipzig (0:2) enttäuscht und war am Samstag gegen Union Berlin (2:1) erst in der 74. Minute eingewechselt worden.