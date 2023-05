Bundesliga Bericht: Glasner-Abschied in Frankfurt zum Saisonende

Eintracht Frankfurt und Trainer Oliver Glasner werden sich nach einem Medienbericht nach dem Pokal-Finale in Berlin trennen. Nach einem kurzfristigen Krisen-Gipfel mit dem Coach und Sportvorstand Markus Krösche am Montag sei die Entscheidung gefallen, berichtete die „Bild“ am Abend. Der Österreicher solle bis zum Pokal-Finale am 3. Juni gegen Leipzig im Amt bleiben.