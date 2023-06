Transfermarkt Bericht: Frankfurt lehnte Leipzig-Angebot für Lindström ab

Frankfurts Sport-Vorstand Markus Krösche bestätigte in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ das Interesse des Pokal-Finalgegners. „Ja, aber nicht nur Leipzig. Jesper ist ein gutes Beispiel unserer Philosophie bei der Eintracht“, sagte Krösche vor dem Endspiel am Samstag (20.00 Uhr/ZDF und Sky) in Berlin. Das Interesse von RB sei nicht neu. „Es existiert schon ein bisschen länger. Aber wir sind entspannt, denn keine Entscheidung geht ohne uns. Und auf das Finale hat das Interesse gar keine Auswirkung“, erläuterte Krösche.