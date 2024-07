Ängste und Sorgen teilen Beistehen bei Krebs: Wie Angehörige gut auf sich achten

Die Angehörigen sind mit all ihren Ängsten, Sorgen und Zweifeln mittendrin. Ein Zwiespalt: „Sie wollen immer Halt und Zuversicht geben, können aber an den wenigsten Stellen sagen: Was, wenn es nicht gut wird?“, sagt Ulrike Filippig, die selbst an Brustkrebs erkrankt war. Zwar sei es ein positiver Ansatz, wenn Angehörige Hoffnung vermitteln wollen. Dabei sollten sie eigene Sorgen und Gefühle aber nicht unterdrücken. „Einmal die Ängste ausgesprochen, nimmt es ihnen ein Stück des Schreckens“, sagt Filippig, die nun als Onko-Lotsin arbeitet.