Passenden Duft finden Beim Parfümkauf: Nach 10 Minuten ein zweites Mal schnuppern

Und was antwortet man, wenn man im Geschäft gefragt wird, welche Duftnoten man selbst - oder die Person, die man beschenken möchte - gern mag? Düfte lassen sich in Familien einteilen, erklärt die Verbraucher Initiative. So gibt es zum Beispiel blumige, orientalische, holzige, fruchtige oder würzige Düfte. Zu wissen, was man davon gut riechen kann, gibt eine erste Orientierung auf dem Weg zum passenden Duft.