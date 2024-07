30 Grad und mehr Bei Hitze: Mit diesen 4 Tipps kühlen wir den Körper herunter

Liegt der Stoff unserer Kleidung eng auf der Haut, kann sich Wärme darunter fies stauen. An heißen Tagen sind daher Kleidungsstücke mit lockerem Schnitt die bessere Wahl. Dazu rät die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) auf ihrem Portal „www.klima-mensch-gesundheit.de“. So kann die Luft besser zirkulieren. Am besten sind leichte Materialien wie Viskose, Leinen, Seide oder dünne Baumwolle.