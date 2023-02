Mit Erklärung : Bei der Kita-Eingewöhnung bewusst Abschied nehmen

Wird das Kind in der Kita eingewöhnt, sind anfangs noch eine ganze Weile Mama oder Papa dabei. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

München Aller Anfang ist schwer, das gilt auch für die Eingewöhnung in der Kita. Hier braucht es oft viel Geduld. Was Eltern beim ersten kleinen Abschied vermeiden sollten.

Wird das Kind in einer Kita eingewöhnt, dauert das in der Regel ein paar Wochen. Je nach Modell steht nach einigen Tagen oder zwei Wochen die erste kurze Trennung von Mama oder Papa an, die danach mehr und mehr verlängert wird.