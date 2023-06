Bundesliga Bayern-Präsident Hainer über DFL-Investor-Aus „enttäuscht“

Nach der Entscheidung war spekuliert worden, ob die Solidargemeinschaft der Ligen wegen des Votums in Gefahr stehen. „Das ist nicht unser Ziel. Am Ende des Tages muss jeder Verein für sich gucken und auch die Liga - sowohl die 1. wie die 2., was sie langfristig wollen“, sagte der 68-Jährige.