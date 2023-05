Bundesliga Bayern München patzt im Titelkampf - Hertha steigt ab

In Hoffenheim trafen Ihlas Bebou (23.) und Andrej Kramaric (36./Foulelfmeter) für die Gastgeber. Danilho Doekhi (45.+4) traf per Kopf kurz vor der Halbzeit zum Anschlusstor für Union. Kramarics zweites Tor (90.) entschied die Partie praktisch, auch wenn Aissa Laidouni (90.+5) nochmal verkürzte. Munas Dabbur (90.+9) stellte den Endstand her.