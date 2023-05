Bundesliga Bayern-Kapitän Neuer zurück auf Trainingsplatz

Neuer war in dieser Woche auf den Rasen zurückgekehrt. Zur neuen Saison will der 37-Jährige wieder als Nummer 1 im Bayern-Tor stehen. Vieles deutet darauf hin, dass das möglich ist. „Wir werden kein Zeitfenster aufmachen und ihm keinen Rucksack aufsetzen. Er brennt sowieso und würde am liebsten morgen im Tor stehen“, sagte Tuchel vor dem Heimspiel gegen den FC Schalke 04 am Samstag.