Meisterparty Bayern feiern „mit dem einen oder anderen Drink“

Müller freute sich mit seinen Teamkollegen „auf den einen oder anderen Drink oder die Tanzfläche“. Nationalspieler Jamal Musiala, der beim 2:1 in Köln am Samstagnachmittag das Siegtor erzielt hatte, verkündete: „Wir feiern jetzt.“ Präsident Herbert Hainer lobte das Team von Trainer Thomas Tuchel für die Leistung im Saisonfinale, die dank der Mainzer Schützenhilfe beim 2:2 gegen Borussia Dortmund doch noch zum elften Münchner Meistertitel nacheinander reichte: „Was für eine Truppe! Es war extrem klasse, was die Mannschaft heute geleistet hat. Außer uns hat in der ganzen Republik keiner mehr daran geglaubt. Ich kann nur sagen: Chapeau Männer!“