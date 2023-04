Krise beim Rekordmeister Bayern droht nach Mainz-Blamage „Katastrophen“-Saison

Nach der Blamage in Mainz ist es alles andere als ausgeschlossen, dass die Münchner erstmals seit 2012 wieder eine Saison ohne Titelgewinn beenden. In der Champions League sind sie gegen Manchester City und im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg ausgeschieden. Verfolger Borussia Dortmund nutzte am Samstag die Bayern-Vorlage und übernahm die Tabellenführung durch das 4:0 gegen Eintracht Frankfurt mit einem Punkt Vorsprung.