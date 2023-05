Bundesliga Bayern-Bosse betonen Meister-Fokus, Müller: „Holen das Ding“

Nach dem Aus in Pokal und Champions League war auch den viel kritisierten Bossen Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic die Bedeutung dieses Glücksmoments in der Bundesliga deutlich anzumerken. „Ich denke, man hat der Mannschaft angemerkt, was auf dem Spiel steht“, sagte Vorstandschef Oliver Kahn. „In so einer Phase geht es nicht darum, den Schönheitspreis zu gewinnen, sondern darum, zu gewinnen und die Tabellenführung zu übernehmen - und das haben wir geschafft.“ Da störte sich keiner der Gewinner daran, dass der Erfolg über den limitierten Tabellenletzten aus der Hauptstadt über weite Strecken sehr zäh anzusehen war.