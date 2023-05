Europa League Bayer will im „Hexenkessel“ ins Finale - „Wir sind bereit“

„Wir haben die Mentalität und den Wunsch, so zu spielen, dass wir es schaffen. Ich fühle die Energie und die Stimmung in der Mannschaft“, sagte der Trainer von Bayer Leverkusen vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Europa League gegen AS Rom am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL).