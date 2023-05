Handball Baur soll Göppingen zum Europacup-Titel führen

Der Frisch-Auf-Kader habe „viel mehr Potenzial“, als es die Spieler in der Bundesliga gezeigt hätten, meint Hofele. Er hofft, dass Baur den Verein in den kommenden Jahren wieder in Richtung oberes Tabellendrittel führen wird - und am Wochenende zum Europapokal-Sieg. Dann wäre Frisch Auf in der nächsten Saison auch automatisch wieder für die European League qualifiziert.