La Liga Barça-Trainer Xavi: Yamal kann „besonderer Spieler“ werden

Der frühere Welt- und Europameister Xavi wusste, wovon er sprach. Der heute 43 Jahre alte Trainer des FC Barcelona begann seine eigene große Karriere einst selbst in der legendären katalanischen Nachwuchsabteilung „La Masia“ - so wie jetzt der 15 Jahre alte Spanier Lamine Yamal, der am Samstagabend sein Profidebüt für Barça gefeiert hatte. „Er kann ein sehr besonderer Spieler werden“, sagte Xavi nach dem 4:0 gegen Betis Sevilla, das die Katalanen noch ein Stück näher an den Meistertitel brachte.