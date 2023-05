Primera Division Barça gewinnt gegen Osasuna und steht kurz vor Titel

Atletico Madrid spielt am Mittwochabend und kann bei einem Sieg gegen den FC Cadiz nun an Real vorbeiziehen auf Rang zwei. Atletico hätte dann weiter 13 Punkte Rückstand auf Barcelona. Je nach Ausgang der Partien am kommenden Wochenende kann der FC Barcelona die spanische Meisterschaft bereits vier Spieltage vor Schluss entscheiden.