Infektionen Bakterien im Wasser: Wie gefährlich sind Vibrionen?

Die Bakterien kommen laut Robert Koch-Institut (RKI) weltweit in Süß- und Salzwasser vor und können zum Beispiel über Wunden in den Körper gelangen. In seltenen Fällen können Vibrionen schwere und sogar tödliche Infektionen verursachen. Insgesamt seien in Mecklenburg-Vorpommern bislang in diesem Jahr fünf Vibrionen-Infektionen gemeldet worden, teilte das Lagus mit.