Fleischfressende Keime Salzwasser-Bakterien in der Ostsee: Wie gefährlich sind Vibrionen?

Es ist Hochsaison an den deutschen Küsten. Die Sommerferien sind in vollem Gange und das Sommer-Wetter ist endlich etwas stabiler. Sonnenschein und hohe Temperaturen ziehen die Urlauber ans Wasser. Doch genau dort verbreiten sich gerade Bakterien, die das Baden im offenen Meer unangenehm machen können. Es ist nicht das erste Mal, dass Städte an Nord- und Ostsee vor fleischfressenden Bakterien warnen. Bereits vor einem Jahr wurden in der Ostsee die ersten sogenannten Vibrionen der Saison nachgewiesen – kurz darauf auch erste Infektionen gemeldet.