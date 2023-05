2. Liga Aufstiegsfavorit Darmstadt geschwächt: Müller fällt aus

Für das Lieberknecht-Team ist es bereits der dritte Matchball. Gelingt gegen Magdeburg ein Sieg, ist der Sprung in die Bundesliga perfekt. „Hier sitzt der Tabellenerste - und das seit dem zwölften Spieltag. Wir haben vier Punkte Vorsprung und es in der eigenen Hand. Natürlich wollen wir aufsteigen“, sagte Lieberknecht. Er sei „total überzeugt davon“. Gelingt auch gegen Magdeburg kein Sieg, können die Verfolger 1. FC Heidenheim und Hamburger SV am Samstag an Darmstadt heranrücken.