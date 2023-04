3. Liga Aue siegt bei Tabellenführer Elversberg

Das Bild änderte sich nach der Halbzeitpause kaum, allerdings verzeichnete Aue eine große Chance. Sijaric (52.) dribbelte sich durch den Strafraum, sein Abschluss aus kurzer Distanz wurde jedoch gehalten. Elversberg rannte nach wie vor vergeblich an, so langsam gingen den Gastgebern allerdings Luft und Ideen aus. Das bestrafte Aue. Maximilian Thiel passte den Ball ins Zentrum des Strafraums, Paul-Philipp Bessong verlängerte per Hacke und Sijaric schob am langen Pfosten ein. In der Schlussphase vergab Mustafa (89.) aus nur wenigen Metern die größte Möglichkeit zum Ausgleich.