Gesundheit Auch im Auto ist man vor UV-Strahlen nicht sicher

Die Belastung mit UV-Strahlung beschränkt sich laut Deutschem Krebsforschungszentrum (DKFZ) nicht auf das Auto. Auch die Fenster in Zügen, Bussen und Flugzeugen lassen UV-Strahlen zum Teil durch. So erkrankten Piloten und Crew-Mitglieder häufiger am gefährlichen Schwarzen Hautkrebs als Menschen in anderen Berufen. Sie seien der um ein Vielfaches stärkeren UV-Strahlung in großen Höhen ausgesetzt. Denn die Fenster im Flugzeug ließen mehr als die Hälfte der UVA-Strahlung durch.