Overwatch League Atlanta und Houston im Midseason-Turnier der OWL

Am kommenden Wochenende beginnt die K.o.-Runde der Spring-Stage-Qualifiers in der Region West. Dort können zwei weitere Teams einen Platz beim Midseason-Madness-Turnier ergattern. Zuerst trifft Vancouver Titans auf San Francisco Shock und Toronto Defiant auf New York Excelsior. London Spitfire, Tabellenplatz Elf, hat die Teilnahme verpasst.