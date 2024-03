Fünf Experten-Tipps Angemessen kondolieren: So geht es

„Entbieten Sie Ihr aufrichtiges Beileid oder Mitgefühl, Ihre tief empfundene Anteilnahme, Erinnerungen an die und Würdigung der verstorbenen Person, Zitate, allgemeine Gedanken an Abschied, Tod, Trauer, bieten Sie Hilfsangebote an“, rät Thomas Schäfer-Elmayer, Etikette-Experte in Wien.