2. Liga „An die eigene Nase fassen“: HSV patzt, Bielefeld rutscht ab

„Am Ende müssen wir uns an die eigene Nase fassen“, sagte Hamburgs Kapitän Sebastian Schonlau bei Sky. In einer unterhaltsamen Partie hatte der HSV mehr Spielanteile, musste aber stets auf die Magdeburger Konter aufpassen. Zudem hatten die Hamburger an diesem Tag kein Glück mit Entscheidungen des Videoassistenten. Zwei Treffer wurden wegen Abseits zurecht nicht anerkannt, zudem nahm Schiedsrichter Harm Osmers (Hannover) einen Foulelfmeter nach Betrachtung der Videobilder zurück.